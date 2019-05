Una doppietta che lascia ancora in corsa il Catania per la qualificazione alla semifinale playoff di serie C (un eventuale successo varrebbe la promozione in B) e una perla che dimostra come Ciccio Lodi sia un calciatore di categoria superiore nonostante i suoi 35 anni. Grazie al suo ingresso in campo, la squadra di Sottil, sotto di due reti contro il Trapani, è riuscita a scuotersi e a ritrovare nuove energie per rimontare una gara che appariva segnata. Il via, alla rimonta, l'ha data appunto la straordinaria rete del "10" rossazzurro. Questa la dinamica: calcio di punizione per il Catania a metà campo, l'allenatore del Trapani Italiano ne approfitta per effettuare un cambio inserendo Evacuo. L'attaccante del Trapani fa appena in tempo ad arrivare nei pressi del pallone sistemato da Lodi che il fantasista del Catania vede Dini al limite dell'area di rigore: il tiro è immediato, una parabola alta e tesa che Dini prova in qualche modo a disinnescare, ma quando si accorge che il pallone è diretto in porta è già troppo tardi. Una rete che ricorda tanto quella di un altro indimenticato fantasista del Catania, ovvero Peppe Massara che segnò da centrocampo in un derby Palermo-Catania.



Lodi segna e il Catania si riversa in avanti a caccia del pareggio spinto dai 20mila del Massimino. A qualche minuto dal termine, viene assegnato un calcio di rigore ai rossazzurri. La responsabilità della battuta? Neanche a dirlo, se la prende il leader carismatico del Catania: palla sotto la traversa e 2-2 finale. Speranze di proseguire nella coda post season ancora intatte.