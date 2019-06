Stasera alle 20.30 si gioca il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Discorso tutto aperto in Trapani-Catania (2-2 all'andata) e in FeralpiSalò-Triestina (1-1 all'andata). Piacenza e Pisa a un passo dalla semifinale (che in caso di vittoria regalerà l'accesso in B) dopo i successi dell'andata su Imolese e Pisa in trasferta.

