Milan, attesa per la decisione di Maldini

Dopo la separazione con Leonardo e Gattuso, Gazidis sta rivoluzionando il Milan ma è fortemente voluto ripartire dalla figura di Paolo Maldini, al quale il nuovo AD rossonero ha proposto un ruolo di Direttore Tecnico. I due si sono visti venerdì scorso prima della finale di Champions, MALDINI ha chiesto tempo e ha dato appuntamento a Gazidis per inizio settimana, ovvero proprio in queste ore. C'è sempre più ottimismo per un suo sì. Solo a quel punto si sceglierebbe l'allenatore e se Maldini dovesse accettare, il candidato numero 1 resta Marco GIAMPAOLO anche se per ora non ha avuto ancora contatti. Come del resto non li hanno avuti gli altri papabili DI FRANCESCO e DE ZERBI. Milan in ritardo rispetto alle altre.