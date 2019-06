TRAPANI-PIACENZA 2-0

21' Nzola (T), 84' Taugourdeau (T)

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira (89' Scrugli), Taugordeau, Da Silva, Ramos; Aloi, Toscano, Corapi; Ferretti (66' Golfo), Nzola (78' Evacuo), Tulli (90' Fedato). All. Italiano

PIACENZA (3-5-2): Fumagalli; Bertoncini (71' Terrani), Della Latta, Pergreffi; Di Molfetta, Nicco, Marotta (85' Silva), Corsinelli (85' Sylla), Barlocco; Sestu (57' Corazza), Ferrari (57' Perez). All. Franzini

È festa grande per il Trapani, che torna in Serie B dopo due anni dalla dolorosa retrocessione del 2017. I siciliani si sono imposti per 2-0 sul Piacenza, grazie al gol segnato al 21' del primo tempo dal francese Nzola e al raddoppio di Taugourdeau nel finale. Allo stadio Provinciale di Trapani è stato quindi assegnato l'ultimo posto disponibile per il campionato di Serie B 2019/2020, nell'atto conclusivo della stagione di Serie C. I siciliani, padroni di casa, ospitavano il Piacenza nella gara di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata al Garilli. Gli emiliani hanno fallito la seconda sfida decisiva in questa stagione, dopo aver perso all'ultima giornata il primo posto in classifica a causa della sconfitta per 2-0 contro il Siena (sorpasso dell'Entella al fotofinish per la promozione diretta in Serie B nel girone B). Il Trapani ha invece coronato il sogno promozione, fallito nella regular season: i siciliani avevano infatti chiuso a -4 dalla Juve Stabia nel girone C. Dopo aver battuto il Catania in semifinale, il Trapani ha avuto la meglio sul Piacenza in questo doppio confronto finale ottenendo così questo fantastico risultato.

Nzola-gol: vantaggio Trapani

Il primo tentativo è dei padroni di casa, con un bel tiro di Corapi che viene respinto da Fumagalli. Al 19' il portiere del Piacenza è costretto a ripetersi con un altro intervento importante, questa volta su un tentativo ravvicinato di Nzola. Ma il gol dell'attaccante francese è rimandato di appena due minuti. Al 21', infatti, lo stesso Nzola raccoglie un campanile dopo un calcio di punizione, si gira e calcia forte verso la porta di Fumagalli, che questa volta non può nulla. Il Trapani porta la partita dalla sua parte, facendo esplodere il Provinciale. Il Piacenza prova una timida reazione, riesce anche ad alzare il baricentro ma fatica a creare vere e proprie occasioni da gol. Più incisivo il Trapani che al 43' ci riprova ancora una volta con Corapi: l'attaccante, servito da Nzola, calcia tra le braccia di Fumagalli. E il primo tempo si chiude sull'1-0 per i padroni di casa.

Il Trapani resiste e raddoppia: è Serie B!

Ci si attende la reazione del Piacenza nel secondo tempo, ma è il Trapani a rendersi subito pericoloso. Il solito Corapi sfugge alla difesa ospite e serve Nzola, fermato sul più bello da Pergreffi. Con il passare dei minuti, però, il Piacenza esce fuori e il Trapani è costretto a difendersi. Al 65' Perez crea scompiglio nell'area siciliana, ma Corsinelli non arriva per un soffio sul suo suggerimento. La sofferenza siciliana finisce all'84', grazie al gol del raddoppio: su un calcio d'angolo battuto da Corapi, Taugourdeau trova la deviazione vincente per il 2-0 che fa esplodere il Provinciale. Il Piacenza si scioglie definitivamente e il Trapani sfiora il tris con Eusepi e Golfo. Gli ultimi minuti sono un countdown verso il fischio finale, che decreta la promozione della squadra di Italiano in Serie B.



La Serie B 2019/2020

La finale di ritorno tra Trapani e Piacenza, , ha dunque decretato la ventesima squadra che parteciperà alla Serie B 2019/2020, completando così l'organico del campionato. Questo l'elenco delle squadre: Ascoli, Benevento, Chievo Verona, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Entella, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia. Piccola curiosità: la promozione del Trapani porterà a una delle trasferte più lunghe di sempre, quella Pordenone-Trapani (1598 km). Questa sarà seconda solo a Torino-Trapani di Coppa Italia (1690 km) e si piazza davanti a Triestina-Palermo (1568 km).

Paura per Bertoncini

Attimi di paura, invece, al 67', quando due giocatori del Piacenza si scontrano nel tentativo di prendere una palla di testa. Ad avere la peggio è Davide Bertoncini, che viene soccorso immediatamente dall'ambulanza in campo (foto in basso) e portato in ospedale. Dopo qualche minuto il difensore del Piacenza si è fortunatamente ripreso, ma allo stadio Provinciale ci sono stati dei momenti di apprensione. L'altro giocatore coinvolto, Corradi, ha invece continuato regolarmente la partita.