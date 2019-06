Non sarebbe bastata nemmeno l’ultima disperata mossa da parte dei patron Fedele e Franco Sannella, quella di mettere in vendita la società al prezzo simbolico di 1 euro. Non c'è ancora l'ufficialità ma il Foggia non sarebbe riuscito a iscriversi al prossimo campionato di Serie C. La notizia più triste per l’intera città e per tutto il popolo rossonero, che ha appreso nel pomeriggio che non sono stati trovati i fondi necessari per iscriversi al campionato. La scadenza massima per presentare tutta la documentazione utile per la procedura di iscrizione scadeva alla mezzanotte di lunedi 24 giugno, ma a Foggia la spugna sarebbe stata gettata in anticipo. Non sarebbero dunque andati a buon fine nemmeno i tentativi del sindaco della città, Franco Landella, che negli ultimi giorni ha incontrato diversi imprenditori locali con l’obiettivo di mettere insieme la cifra necessaria per permettere alla squadra di partecipare alla prossima stagione di Serie C. Un tentativo fallito anche per il dietrofront di alcuni imprenditori che nelle ultime ore hanno ritirato la loro disponibilità.