La Serie C ha ufficializzato il nuovo pallone di gioco per la stagione 2019/2020. Prodotto dalla Erreà, si presenta molto tradizionale: bianco e nero, con pentagoni ed esagoni che si alternano, secondo l’immagine classica. Un richiamo dunque anche estetico ad una ricorrenza speciale (sottolineato da alcune scritte sulla sfera), dal momento che questa è la stagione del 60° anniversario del campionato di Serie C, l’ultimo livello del professionismo. Sarà un’annata speciale anche per la presenza delle tante squadre importanti che renderanno più suggestivo il campionato: dal Bari al Cesena, passando per il Modena.