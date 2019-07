De Ligt è arrivato a Torino, nelle prossime ore visite mediche e ufficialità. In uscita, è fatta per la cessione di Perin al Benfica. Doppio colpo della Roma: preso Mancini dall'Atalanta, a un passo anche la chiusura per Veretout. De Rossi sceglie il Boca, convinto da Burdisso a chiudere la carriera alla Bombonera. Milan-Bennacer, manca solo la firma. Ufficiale il ritorno di Inglese al Parma. Il Sassuolo si avvicina a Obiang, la Samp aspetta l'ultimo ok per Rigoni

