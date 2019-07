Bari, corsa alla B: Antenucci e Costa guidano l’elenco dei volti nuovi

Ad aprire gli arrivi in casa Bari è stato Tomasz Kupisz. L’esterno offensivo polacco classe 1990, nella scorsa stagione tra Ascoli e Livorno in Serie B e 135 presenze, 15 gol e 17 assist all’attivo nel calcio italiano, ha firmato un contratto triennale. Stessa logica seguita per Antenucci, portato a Bari dalla Spal dopo una trattativa avviata in primavera e passata anche per l'"intermediazione" di Valerio Di Cesare, ex compagno di squadra dell’attaccante classe 1984 ai tempi del Torino, promosso in Serie A nel 2012. Sette anni dopo e una categoria più in giù, i due si ritrovano in Puglia. Alla pari del centravanti, 17 volte a segno nelle ultime due stagioni in Serie A, dalla Spal arriva anche Filippo Costa. Il terzino 24enne è stato acquistato dal Napoli, per poi passare in prestito biennale al Bari. Stessa logica seguita nell’operazione che ha portato in biancorosso Michael Folorunsho: il centrocampista classe 1998, protagonista per due anni con la Virtus Francavilla e autore di 7 reti nella scorsa stagione nel girone C di Serie C. Anche per lui, contratto con il Napoli e prestito biennale in biancorosso.