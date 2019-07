Il campionato di Serie C 2019/2020 conosce le sue coordinate e i suoi incroci. Esito del sorteggio dei calendari, avvenuto giovedì 25 luglio nel Salone d’Onore del Coni, a Roma, pochi minuti dopo la scelta della Figc di ufficializzare la riammissione del Bisceglie e il non ripescaggio dell'Audace Cerignola per problemi infrastrutturali legati allo stadio.

Saranno 60 le squadre in gioco, divise in tre gironi da 20. Nel gruppo A fari puntati sul Monza di Silvio Berlusconi, ma sono ben attrezzate anche Novara, Alessandria, Robur Siena e Pro Vercelli. Nel girone B Triestina e al Piacenza, sconfitte nelle fasi finali dei play-off dello scorso campionato, sono tra le favorite con il Padova, mentre nel gruppo C il ritorno del Bari aumenta il valore assoluto di un torneo che include già Catania, Reggina, Catanzaro, Reggina e Ternana. Il via alla Serie C 2019/2020 sarà dato domenica 25 agosto, mentre l'ultima giornata della stagione regolare verrà disputata il 26 aprile. Nel mezzo si giocheranno quattro turni infrasettimanali (25 settembre, 23 ottobre, 26 febbraio, 25 marzo), mentre la sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 10 gennaio.

Serie C, il calendario del girone A

1^ giornata (25 agosto 2019-22 dicembre 2019)

Alessandria - Gozzano

Arezzo - Lecco

Como - Pergolettese

Giana Erminio- Renate

Novara - Juventus U23

Pistoiese - Albinoleffe

Pontedera - Carrarese

Pro Patria - Monza

Pro Vercelli - Pianese

Robur Siena - Olbia

2^ giornata (1 settembre 2019-12 gennaio 2020)

Albinoleffe – Pro Patria

Carrarese – Alessandria

Gozzano – Como

Juventus U23 – Robur Siena

Lecco – Pro Vercelli

Monza – Novara

Olbia – Giana Erminio

Pergolettese – Pistoiese

Pianese – Arezzo

Renate – Pontedera

3^ giornata (8 settembre 2019-19 gennaio 2020)

Alessandria – Renate

Arezzo – Juventus U23

Como – Monza

Giana Erminio – Pianese

Novara – Lecco

Pistoiese – Gozzano

Pontedera – Olbia

Pro Patria – Pergolettese

Pro Vercelli – Albinoleffe

Robur Siena – Carrarese

4^ giornata (15 settembre 2019-26 gennaio 2020)

Albinoleffe – Pianese

Carrarese – Pistoiese

Gozzano – Giana Erminio

Juventus U23 – Pro Patria

Lecco – Robur Siena

Monza – Pro Vercelli

Olbia – Alessandria

Pergolettese – Arezzo

Pontedera – Novara

Renate – Como

5^ giornata (22 settembre 2019-2 febbraio 2020)

Arezzo – Albinoleffe

Giana Erminio – Carrarese

Juventus U23 – Pontedera

Lecco – Monza

Novara – Pergolettese

Pianese – Alessandria

Pistoiese – Como

Pro Vercelli – Gozzano

Renate – Olbia

Robur Siena – Pro Patria

6^ giornata (25 settembre 2019-9 febbraio 2020)

Albinoleffe – Juventus U23

Alessandria – Giana Erminio

Carrarese – Olbia

Como – Arezzo

Gozzano – Novara

Monza – Robur Siena

Pergolettese – Lecco

Pistoiese – Renate

Pontedera – Pro Vercelli

Pro Patria – Pianese

7^ giornata (29 settembre 2019-16 febbraio 2020)

Arezzo – Pro Patria

Giana Erminio – Pontedera

Juventus U23 – Monza

Lecco – Alessandria

Novara – Albinoleffe

Olbia – Como

Pianese – Gozzano

Pro Vercelli – Pergolettese

Renate – Carrarese

Robur Siena – Pistoiese

8^ giornata (6 ottobre 2019-23 febbraio 2020)

Albinoleffe – Robur Siena

Alessandria – Pontedera

Arezzo – Monza

Como – Giana Erminio

Gozzano – Carrarese

Novara – Pro Vercelli

Pergolettese – Renate

Pianese – Juventus U23

Pistoiese – Olbia

Pro Patria – Lecco

9^ giornata (13 ottobre 2019-26 febbraio 2020)

Alessandria – Como

Carrarese – Pergolettese

Giana Erminio – Novara

Lecco – Pianese

Monza – Albinoleffe

Olbia – Pro Patria

Pontedera – Pistoiese

Pro Vercelli – Juventus U23

Renate – Gozzano

Robur Siena – Arezzo

10^ giornata (20 ottobre 2019-1 marzo 2020)

Albinoleffe – Lecco

Arezzo – Alessandria

Como – Pontedera

Gozzano – Olbia

Juventus U23 – Renate

Novara – Carrarese

Pergolettese – Robur Siena

Pianese – Monza

Pistoiese – Giana Erminio

Pro Patria – Pro Vercelli

11^ giornata (23 ottobre 2019-8 marzo 2020)

Alessandria – Pistoiese

Carrarese – Como

Giana Erminio – Pergolettese

Lecco – Juventus U23

Monza – Gozzano

Olbia – Albinoleffe

Pontedera – Pro Patria

Pro Vercelli – Arezzo

Renate – Novara

Robur Siena – Pianese

12^ giornata (27 ottobre 2019-15 marzo 2020)

Albinoleffe – Alessandria

Arezzo – Giana Erminio

Como – Lecco

Gozzano – Pontedera

Juventus U23 – Pergolettese

Monza – Renate

Novara – Pistoiese

Pianese – Olbia

Pro Patria – Carrarese

Robur Siena – Pro Vercelli

13^ giornata (3 novembre 2019-22 marzo 2020)

Alessandria – Novara

Carrarese – Lecco

Como – Pro Patria

Giana Erminio – Juventus U23

Gozzano – Albinoleffe

Olbia – Pro Vercelli

Pergolettese – Monza

Pistoiese – Pianese

Pontedera – Arezzo

Renate – Robur Siena

14^ giornata (10 novembre 2019-25 marzo 2020)

Albinoleffe – Pontedera

Arezzo – Olbia

Juventus U23 – Pistoiese

Lecco – Renate

Monza – Carrarese

Novara – Como

Pianese – Pergolettese

Pro Patria – Alessandria

Pro Vercelli – Giana Erminio

Robur Siena – Gozzano

15^ giornata (17 novembre 2019-29 marzo 2020)

Alessandria – Juventus U23

Carrarese – Arezzo

Como – Pro Vercelli

Giana Erminio – Robur Siena

Gozzano – Pro Patria

Olbia – Novara

Pergolettese – Albinoleffe

Pistoiese – Monza

Pontedera – Lecco

Renate – Pianese

16^ giornata (24 novembre 2019-5 aprile 2020)

Albinoleffe – Carrarese

Arezzo – Novara

Juventus U23 – Gozzano

Lecco – Giana Erminio

Monza – Alessandria

Pergolettese – Olbia

Pianese – Como

Pro Patria – Pistoiese

Pro Vercelli – Renate

Robur Siena – Pontedera

17^ giornata (1 dicembre 2019-11 aprile 2020)

Alessandria – Robur Siena

Carrarese – Pro Vercelli

Como – Juventus U23

Giana Erminio – Albinoleffe

Gozzano – Lecco

Novara – Pianese

Olbia – Monza

Pistoiese – Arezzo

Pontedera – Pergolettese

Renate – Pro Patria

18^ giornata (8 dicembre 2019-19 aprile 2020)

Albinoleffe – Renate

Arezzo – Gozzano

Juventus U23 – Carrarese

Lecco – Olbia

Monza – Giana Erminio

Pergolettese – Alessandria

Pianese – Pontedera

Pro Patria – Novara

Pro Vercelli – Pistoiese

Robur Siena – Como

19^ giornata (15 dicembre 2019-26 aprile 2020)

Alessandria – Pro Vercelli

Carrarese – Pianese

Como – Albinoleffe

Giana Erminio – Pro Patria

Gozzano – Pergolettese

Novara – Robur Siena

Olbia – Juventus U23

Pistoiese – Lecco

Pontedera – Monza

Renate – Arezzo

Serie C, il calendario del girone B

1^ giornata (25 agosto 2019-22 dicembre 2019)

Fano - Sambenedettese

Arzignano V. - Piacenza

Carpi - Cesena

Fermana - Ravenna

Modena - L.R. Vicenza

Reggio Audace - Feralpisalo'

Rimini - Imolese

Triestina - Gubbio

Virtusvecomp Verona - Padova

Vis Pesaro - Sudtirol

2^ giornata (1 settembre 2019-12 gennaio 2020)

Cesena - Vis Pesaro

Feralpisalo' - Rimini

Gubbio - Virtusvecomp Verona

Imolese - Arzignano V.

L.R. Vicenza - Fermana

Padova - A.J. Fano

Piacenza - Modena

Ravenna - Reggio Audace

Sambenedettese - Triestina

Sudtirol - Carpi

3^ giornata (8 settembre 2019-19 gennaio 2020)

A.J. Fano - Ravenna

Arzignano V. - Gubbio

Carpi - L.R. Vicenza

Fermana - Feralpisalo'

Modena - Padova

Reggio Audace - Imolese

Rimini - Sudtirol

Triestina - Piacenza

Virtusvecomp Verona - Cesena

Vis Pesaro - Sambenedettese

4^ giornata (15 settembre 2019-26 gennaio 2020)

Cesena - Triestina

Feralpisalo' - Virtusvecomp Verona

Gubbio - A.J. Fano

Imolese - Modena

L.R. Vicenza - Rimini

Padova - Carpi

Piacenza - Fermana

Ravenna - Vis Pesaro

Sambenedettese - Arzignano V.

Sudtirol - Reggio Audace

5^ giornata (22 settembre 2019-2 febbraio 2020)

A.J. Fano - Reggio Audace

Arzignano V. - Sudtirol

Carpi - Rimini

Cesena - Piacenza

Fermana - Sambenedettese

Gubbio - L.R. Vicenza

Modena - Feralpisalo'

Ravenna - Imolese

Virtusvecomp Verona - Triestina

Vis Pesaro - Padova

6^ giornata (25 settembre 2019-9 febbraio 2020)

Feralpisalo' - A.J. Fano

Imolese - Virtusvecomp Verona

L.R. Vicenza - Vis Pesaro

Padova - Cesena

Piacenza - Ravenna

Reggio Audace - Carpi

Rimini - Gubbio

Sambenedettese - Modena

Sudtirol - Fermana

Triestina - Arzignano V.

7^ giornata (29 settembre 2019-16 febbraio 2020)

A.J. Fano - Sudtirol

Arzignano V. - Reggio Audace

Cesena - Imolese

Fermana - Padova

Gubbio - Feralpisalo'

Modena - Rimini

Piacenza - Carpi

Ravenna - Sambenedettese

Virtusvecomp Verona - L.R. Vicenza

Vis Pesaro - Triestina

8^ giornata (6 ottobre 2019-23 febbraio 2020)

Carpi - Feralpisalo'

Imolese - A.J. Fano

L.R. Vicenza - Cesena

Padova - Arzignano V.

Reggio Audace - Gubbio

Rimini - Virtusvecomp Verona

Sambenedettese - Piacenza

Sudtirol - Modena

Triestina - Ravenna

Vis Pesaro - Fermana

9^ giornata (13 ottobre 2019-26 febbraio 2020)

A.J. Fano - Rimini

Arzignano V. - Modena

Cesena - Sambenedettese

Feralpisalo' - Sudtirol

Fermana - Imolese

Gubbio - Carpi

Padova - Ravenna

Piacenza - L.R. Vicenza

Reggio Audace - Triestina

Virtusvecomp Verona - Vis Pesaro

10^ giornata (20 ottobre 2019-1 marzo 2020)

Carpi - A.J. Fano

Imolese - Feralpisalo'

L.R. Vicenza - Reggio Audace

Modena - Fermana

Ravenna - Arzignano V.

Rimini - Cesena

Sambenedettese - Virtusvecomp Verona

Sudtirol - Gubbio

Triestina - Padova

Vis Pesaro - Piacenza

11^ giornata (23 ottobre 2019-8 marzo 2020)

A.J. Fano - Vis Pesaro

Arzignano V. - L.R. Vicenza

Carpi - Modena

Cesena - Sudtirol

Feralpisalo' - Piacenza

Fermana - Triestina

Gubbio - Imolese

Padova - Sambenedettese

Reggio Audace - Rimini

Virtusvecomp Verona - Ravenna

12^ giornata (27 ottobre 2019-15 marzo 2020)

Arzignano V. - Feralpisalo'

Imolese - Carpi

Modena - Reggio Audace

Piacenza - Padova

Ravenna - Cesena

Rimini - Fermana

Sambenedettese - L.R. Vicenza

Sudtirol - Virtusvecomp Verona

Triestina - A.J. Fano

Vis Pesaro - Gubbio

13^ giornata (3 novembre 2019-22 marzo 2020)

A.J. Fano - Arzignano V.

Carpi - Ravenna

Feralpisalo' - Triestina

Fermana - Cesena

Gubbio - Modena

Imolese - Sudtirol

L.R. Vicenza - Padova

Reggio Audace - Sambenedettese

Rimini - Vis Pesaro

Virtusvecomp Verona - Piacenza

14^ giornata (10 novembre 2019-25 marzo 2020)

Arzignano V. - Carpi

Cesena - Reggio Audace

Fermana - Virtusvecomp Verona

Modena - A.J. Fano

Padova - Sudtirol

Piacenza - Gubbio

Ravenna - Feralpisalo'

Sambenedettese - Rimini

Triestina - L.R. Vicenza

Vis Pesaro - Imolese

15^ giornata (17 novembre 2019-29 marzo 2020)

A.J. Fano - Piacenza

Carpi - Fermana

Feralpisalo' - Padova

Gubbio - Cesena

Imolese - Triestina

L.R. Vicenza - Ravenna

Modena - Virtusvecomp Verona

Reggio Audace - Vis Pesaro

Rimini - Arzignano V.

Sudtirol - Sambenedettese

16^ giornata (24 novembre 2019-5 aprile 2020)

Cesena - Modena

Fermana - Reggio Audace

L.R. Vicenza - A.J. Fano

Padova - Rimini

Piacenza - Imolese

Ravenna - Gubbio

Sambenedettese - Feralpisalo'

Triestina - Sudtirol

Virtusvecomp Verona - Carpi

Vis Pesaro - Arzignano V.

17^ giornata (1 dicembre 2019-11 aprile 2020)

A.J. Fano - Fermana

Arzignano V. - Virtusvecomp Verona

Carpi - Triestina

Feralpisalo' - Cesena

Gubbio - Padova

Imolese - Sambenedettese

Modena - Vis Pesaro

Reggio Audace - Piacenza

Rimini - Ravenna

Sudtirol - L.R. Vicenza

18^ giornata (8 dicembre 2019-19 aprile 2020)

Cesena - A.J. Fano

Fermana - Arzignano V.

L.R. Vicenza - Feralpisalo'

Padova - Imolese

Piacenza - Rimini

Ravenna - Sudtirol

Sambenedettese - Gubbio

Triestina - Modena

Virtusvecomp Verona - Reggio Audace

Vis Pesaro - Carpi

19^ giornata (15 dicembre 2019-26 aprile 2020)

A.J. Fano - Virtusvecomp Verona

Arzignano V. - Cesena

Carpi - Sambenedettese

Feralpisalo' - Vis Pesaro

Gubbio - Fermana

Imolese - L.R. Vicenza

Modena - Ravenna

Reggio Audace - Padova

Rimini - Triestina

Sudtirol - Piacenza



Serie C, il calendario del girone C

1^ giornata (25 agosto 2019-22 dicembre 2019)

Avellino – Catania

Catanzaro – Teramo

Cavese – Picerno

Monopoli – Vibonese

Potenza – Casertana

Rende – Bisceglie

Rieti – Ternana

Sicula Leonzio – Bari

Virtus Francavilla – Reggina

Viterbese Castrense – Paganese

2^ giornata (1 settembre 2019-12 gennaio 2020)

Bari – Viterbese Castrense

Bisceglie – Catanzaro

Casertana – Rende

Catania – Virtus Francavilla

Paganese – Monopoli

Picerno – Rieti

Reggina – Cavese

Teramo – Sicula Leonzio

Ternana – Potenza

Vibonese – Avellino

3^ giornata (8 settembre 2019-19 gennaio 2020)

Avellino – Teramo

Cavese – Vibonese

Monopoli – Catanzaro

Potenza – Catania

Reggina – Bisceglie

Rende – Ternana

Rieti – Bari

Sicula Leonzio – Paganese

Virtus Francavilla – Casertana

Viterbese Castrense – Picerno

4^ giornata (15 settembre 2019-26 gennaio 2020)

Bari – Reggina

Bisceglie – Potenza

Casertana – Rieti

Catania – Viterbese Castrense

Catanzaro – Sicula Leonzio

Paganese – Virtus Francavilla

Picerno – Avellino

Teramo – Cavese

Ternana – Monopoli

Vibonese – Rende

5^ giornata (22 settembre 2019-2 febbraio 2020)

Avellino – Bisceglie

Cavese – Paganese

Monopoli – Catania

Picerno – Casertana

Reggina – Vibonese

Rende – Teramo

Rieti – Potenza

Sicula Leonzio – Ternana

Virtus Francavilla – Bari

Viterbese Castrense – Catanzaro

6^ giornata (25 settembre 2019-9 febbraio 2020)

Avellino – Virtus Francavilla

Bari – Monopoli

Bisceglie – Casertana

Catania – Cavese

Catanzaro – Rieti

Paganese – Rende

Potenza – Sicula Leonzio

Teramo – Viterbese Castrense

Ternana – Reggina

Vibonese – Picerno

7^ giornata (29 settembre 2019-16 febbraio 2020)

Casertana – Catanzaro

Cavese – Avellino

Monopoli – Teramo

Picerno – Bari

Reggina – Catania

Rende – Potenza

Rieti – Paganese

Sicula Leonzio – Bisceglie

Virtus Francavilla – Ternana

Viterbese Castrense – Vibonese

8^ giornata (6 ottobre 2019-23 febbraio 2020)

Avellino – Rende

Bari – Cavese

Bisceglie – Picerno

Catanzaro – Virtus Francavilla

Paganese – Reggina

Potenza – Viterbese Castrense

Sicula Leonzio – Monopoli

Teramo – Rieti

Ternana – Catania

Vibonese – Casertana

9^ giornata (13 ottobre 2019-26 febbraio 2020)

Bari – Ternana

Casertana – Sicula Leonzio

Catania – Picerno

Paganese – Avellino

Potenza – Teramo

Reggina – Catanzaro

Rende – Cavese

Rieti – Monopoli

Virtus Francavilla – Vibonese

Viterbese Castrense – Bisceglie

10^ giornata (20 ottobre 2019-1 marzo 2020)

Avellino – Bari

Bisceglie – Ternana

Catanzaro – Potenza

Cavese – Casertana

Monopoli – Reggina

Picerno – Virtus Francavilla

Sicula Leonzio – Rieti

Teramo – Paganese

Vibonese – Catania

Viterbese Castrense – Rende

11^ giornata (23 ottobre 2019-8 marzo 2020)

Bari – Catanzaro

Casertana – Monopoli

Catania – Bisceglie

Paganese – Vibonese

Potenza – Cavese

Reggina – Picerno

Rende – Sicula Leonzio

Rieti – Viterbese Castrense

Ternana – Avellino

Virtus Francavilla – Teramo

12^ giornata (27 ottobre 2019-15 marzo 2020)

Avellino – Reggina

Bisceglie – Virtus Francavilla

Catania – Bari

Catanzaro – Rende

Cavese – Rieti

Monopoli – Potenza

Picerno – Paganese

Teramo – Casertana

Vibonese – Ternana

Viterbese Castrense – Sicula Leonzio

13^ giornata (3 novembre 2019-22 marzo 2020)

Bari – Vibonese

Casertana – Viterbese Castrense

Catanzaro – Avellino

Paganese – Catania

Potenza – Reggina

Rende – Monopoli

Rieti – Virtus Francavilla

Sicula Leonzio – Cavese

Teramo – Bisceglie

Ternana – Picerno

14^ giornata (10 novembre 2019-25 marzo 2020)

Avellino – Potenza

Bisceglie – Bari

Catania – Sicula Leonzio

Cavese – Catanzaro

Monopoli – Viterbese Castrense

Picerno – Teramo

Reggina – Casertana

Ternana – Paganese

Vibonese – Rieti

Virtus Francavilla – Rende

15^ giornata (17 novembre 2019-29 marzo 2020)

Casertana – Avellino

Catanzaro – Catania

Monopoli – Bisceglie

Paganese – Bari

Potenza – Vibonese

Rende – Picerno

Rieti – Reggina

Sicula Leonzio – Virtus Francavilla

Teramo – Ternana

Viterbese Castrense – Cavese

16^ giornata (24 novembre 2019-5 aprile 2020)

Avellino – Rieti

Bari – Teramo

Bisceglie – Paganese

Catania – Casertana

Cavese – Monopoli

Picerno – Sicula Leonzio

Reggina – Rende

Ternana – Viterbese Castrense

Vibonese – Catanzaro

Virtus Francavilla – Potenza

17^ giornata (1 dicembre 2019-11 aprile 2020)

Casertana – Paganese

Catanzaro – Ternana

Cavese – Bisceglie

Monopoli – Virtus Francavilla

Potenza – Picerno

Rende – Bari

Rieti – Catania

Sicula Leonzio – Vibonese

Teramo – Reggina

Viterbese Castrense – Avellino

18^ giornata (8 dicembre 2019-19 aprile 2020)

Avellino – Sicula Leonzio

Bari – Potenza

Catania – Rende

Paganese – Catanzaro

Picerno – Monopoli

Reggina – Viterbese Castrense

Rieti – Bisceglie

Ternana – Casertana

Vibonese – Teramo

Virtus Francavilla – Cavese

19^ giornata (15 dicembre 2019-26 aprile 2020)