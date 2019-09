La Serie C è giunta alla terza giornata di campionato. Nel girone A il Monza si conferma la prima forza grazie alla vittoria in extremis sul campo del Como; staccato subito il Renate, che non regge il passo della capolista e cade in casa dell’Alessandria. La partita tra Arezzo e Juventus U23 è stata rinviata a data da definire: i bianconeri, a causa degli impegni delle nazionali, contavano molte defezioni e per questo hanno chiesto al club toscano di non giocare in questo fine settimana. Richiesta che gli aretini hanno accolto. Maccarone ancora a segno nella vittoria della Carrarese sul campo della Robur Siena. Nel girone B il Carpi frena col Vicenza e si fa raggiungere in testa dal Piacenza, vittorioso a Trieste con uno scatenato Paponi; il Cesena muove la classifica battendo con la doppietta di Butic la Virtus Verona in trasferta. Nel girone C prosegue la marcia della Ternana che resta a punteggio pieno dopo il successo sul Rende, mentre vincono Bari e Avellino ma perde il Catania: queste ultime tre restano tutte a 6 punti in classifica.

Gruppo A

Novara – Lecco 3-0

8’ Bortolussi, 84’ rig. Schiavi, 89’ Peralta

Giana Erminio – Pianese 0-4

19’ Benedetti, 35’ Catanese, 51’ Udoh, 84’ Montaperto

Pontedera – Olbia 3-2

11’ Biancu (O), 32’ Piana (P), 44’ Pennington (O), 45+1’ Settembrini (P), 63’ Tommasini (P)

Pro Patria – Pergolettese 1-1

32’ Mastroianni (PP), 36’ Villa (PE)

Alessandria – Renate 1-0

53’ Arrighini

Como – Monza 0-1

90+2’ Mosti

Pistoiese – Gozzano 1-1

18’ rig. Rolle (G), 62’ Gucci (P)

Pro Vercelli – Albinoleffe 1-0

21’ Cecconi

Robur Siena – Carrarese 0-2

15’ Maccarone, 54’ Caccavallo

Classifica: Monza 9, Renate 6, Pianese 6, Novara 6, Como 6, Olbia 6, Pro Vercelli 6, Pontedera 6, Alessandria 5, Carrarese 4, Albinoleffe 4, Pistoiese 3, Arezzo 3*, Robur Siena 3, Lecco 3, Pro Patria 2, Gozzano 1, Pergolettese 1, Juventus U23 0*, Giana Erminio 0.

*una partita in meno

Gruppo B

Carpi – Vicenza 1-1

50’ Maurizi (C), 72’ Marotta (V)

Arzignano – Gubbio 1-1

45’ Maldonado (A), 66’ Cesaretti (G)

Virtus Verona – Cesena 0-2

70’ e 75’ Butic

Fano – Ravenna 1-1

9’ Giovinco (R), 52’ Barbuti (F)

Reggio Audace – Imolese 2-2

43’ Checchi (I), 53’ Varone (R), 68’ Scappini (R), 77’ Latte Lath (I)

Rimini – Sudtirol 1-1

49’ Gerardi (R), 72’ rig. Morosini (S)

Triestina – Piacenza 1-3

10’ Formiconi (T), 72’ e 78’ Paponi (P), 84’ Sylla (P)

Vis Pesaro – Sambenedettese 2-1

9’ Grandolfo (V), 33’ Di Massimo (S), 61’ Voltan (V)

Modena – Padova

lunedì ore 20:45

Classifica: Carpi 7, Piacenza 7, Padova 6*, Reggio Audace 6, Vis Pesaro 6, Vicenza 5, Rimini 5, Sambenedettese 4, Sudtirol 4, Triestina 4, Feralpisalò 4, Arzignano Valchiampo 3, Cesena 3, Fermana 3, Gubbio 2, Modena 1*, Imolese 1, Ravenna 1, Virtus Verona 1, Fano 1.

*una partita in meno

Gruppo C

Avellino – Teramo 2-0

29’ Micovschi, 75’ Karic

Cavese – Vibonese 1-1

35’ Malberti (V), 90+1’ Di Roberto (C)

Monopoli – Catanzaro 0-1

52’ Kanoute

Reggina – Bisceglie 3-0

22’ Corazza, 39’ Garufo, 65’ Bianchi

Rieti – Bari 1-2

34’ rig. Marcheggiani (R), 78’ Ferrari (B), 90+5’ rig. Antenucci (B)

Rende – Ternana 1-2

19’ Partipilo (T), 40’ Origlio (R), 59’ rig. Salzano (T)

Sicula Leonzio – Paganese 2-2

8’ Scardina (S), 41’ Panariello (P), 55’ Alberti (P), 87’ rig. Sicurella

Virtus Francavilla – Casertana 1-1

50’ Perez (V), 75’ D’Angelo (C)

Potenza – Catania 2-0

12’ Giosa, 41’ Isgro

Viterbese – AZ Picerno 1-2

26’ Caidi (A), 31’ Santaniello (A), 58’ Tounkara (V)

Classifica: Ternana 9, Reggina 7, AZ Picerno 7, Catanzaro 7, Catania 6, Viterbese 6, Potenza 6, Bari 6, Avellino 6, Paganese 4, Casertana 4, Bisceglie 4, Monopoli 3, Virtus Francavilla 2, Cavese 2, Sicula Leonzio 1, Vibonese 1, Teramo 0, Rieti 0, Rende 0.