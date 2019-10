Messi vince la 6^ Scarpa d'Oro: "Un riconoscimento per il lavoro di squadra"

Leo Messi vince la sua sesta Scarpa d'Oro. L'argentino con 36 gol nella Liga ha battuto Mbappè (33 gol in Ligue 1) del Psg e il nostro Fabio Quagliarella (26 gol in Serie A con la Sampdoria) . Messi riceve il premio in un giorno particolare: 15 anni fa l'esordio ufficiale in blaugrana

Lionel Messi ha vinto la 6^ Scarpa d’oro della sua carriera. Questo successo si aggiunge a quelli già ottenuti nella stagione 2009-10, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 e 2017-2018. Un trionfo arrivato grazie ai 36 gol realizzato nell’ultimo campionato spagnolo. La Pulga si piazza davanti a Kylian Mbappé, autore di 33 reti in Ligue 1, e al nostro Fabio Quagliarella, ai piedi del podio con i suoi 26 centri nell’ultima Serie A. “Dedico questo premio alla mia famiglia – ha dichiarato l’argentino, ricevendo la Scarpa d'oro dai figli -. La Champions League è qualcosa di speciale e ogni anno vogliamo vincerla, ma siamo consapevoli che la Liga è la cosa più importante, è ciò che ti porta a competere in Europa. Noi siamo il Barcellona e vogliamo vincere tutto. Luis Suarez e Jordi Alba, che sono qui, sono due dei grandi giocatori che mi hanno permesso di ricevere questo premio. Senza i miei compagni non avrei mai potuto vincerne neanche uno: questo è un trofeo per tutti, è un riconoscimento per l’intera squadra”.