Caos Barça, Piqué al giornalista: "Marionetta"

Bartomeu: "Avviata indagine interna"

Intanto il presidente del club blaugrana ha annunciato un'indagine interna per capire eventuali responsabilità dopo le accuse di Cadena Ser sull'utilizzo della società I3 Ventures. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, venerdì si terrà una riunione della Giunta direttiva. Un incontro che era già previsto ma che ora avrà come punto principale all'ordine del giorno lo scandalo scoppiato in queste ore. Molti soci e membri della Giunta, sempre secondo i media spagnoli, avrebbero manifestato la loro rabbia e il loro disappunto per lo scandalo. Disapprovazione per come sarebbe stata usata la collaborazione con la società I3 Ventures da un lato (gettare discredito su giocatori e dirigenti), e contrarietà per il modo in cui è stata tenuta all'oscuro la Giunta rispetto ai pagamenti (per importi sotto i 200mila euro non c'è la necessità di informare la Giunta). Secondo il "Mundo Deportivo" alcuni dirigenti considerano responsabile di questo scandalo Jaume Masferrer, Direttore dell'Area Presidenza che avrebbe firmato il contratto con la I3 Ventures. Per questo motivo, secondo il quotidiano catalano, nella riunione di venerdì i soci potrebbero chiedere che venga rimosso dalla carica. Un incontro che non si dovrebbe tenere, come di consueto, al Camp Nou, ma in un altro luogo tenuto al momento segreto.