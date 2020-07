Il derby al Barça: Suarez liquida l'Espanyol

BARCELLONA-ESPANYOL 1-0

56' Suarez

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setièn

ESPANYOL (5-4-1): Lopez; Gomez, Bernardo, Cabrera, Calero, Didac Vila; Lozano, Roca David Lopez, Embarba; de Tomas. All. Rufete

Non avesse vinto quello che in Catalunya chiamano il "Derbi Barcelonì", la squadra di Quique Setien avrebbe abdicato in maniera definitiva consegnando nelle mani del Real Madrid (che affronterà l'Alaves) la possibilità di chiudere, anche se non aritmeticamente ma praticamente, i giochi. Il Barcellona si è affidato ancora una volta al suo bomber, Luis Suarez che ha risolto il match contro l'Espanyol dopo 56' di gioco. Una gara spigolosa, maschia, nervosa come il protocollo non scritto di ogni derby vuole. Una gara che ha visto due espulsi, Ansu Fati per il Barça e Lozano per l'Espanyol entrambi colpevoli di bruttissime entrate sugli avversari e che è stata risolta, come detto dal 'Pistolero' che raggiunge quota 195 reti in blaugrana. La gara è stata come ci si aspettava, con la formazione di Setién ad attaccare con i suoi tre bomber Messi, Suarez e Griezmann e l'Espanyol a difendere. La zampata dell'uruguaiano porta tre punti preziosi al Barça che prova a mettere pressione al Real. Per l'Espanyol resta un ultimo posto in classifica e una retrocessione praticamente scritta.

GLI ALTRI RISULTATI

GETAFE-VILLARREAL 1-3

66' rig. e 86' rig. Cazorla (V), 80' Duro (G), 90' Pena (V)

BETIS-OSASUNA 3-0

4' Rodriguez, 25' Pedraza, 90' Alena