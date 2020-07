La Liga ha il nome della prima promossa dalla Segunda Division: è il Cadice. I Limoneros, infatti, hanno ottenuto l'aritmetica certezza di salire nella massima serie dopo la sconfitta in serata del Real Saragozza per 4-2 contro l'Oviedo. Questo ko rende incolmabile il ritardo di 7 punti, a due giornate dal termine, dalla vetta. Poco male, dunque, per la battuta d'arresto casalinga subita dallo stesso Cadice contro il Fuenlabrada. La formazione di Alvaro Cervera non ha ancora vinto il campionato (sono a +5 sulla seconda in classifica), ma ciò non ha impedito alla squadra e ai tifosi di far festa per una promozione arrivata dopo 14 anni di attesa. 69 punti in 40 giornate per centrare l'obiettivo: la prossima sarà la 12^ partecipazione alla Liga per i gialloblù, dove il miglior risultato raggiunto è il 12° posto nel 1987-88, mentre sono andati molto vicini nella loro storia a trionfare in Coppa del Re, con la semifinale raggiunta due stagioni dopo. Ma ora è tempo di pensare al futuro e godersi questo meritato salto di qualità che il calore del pubblico Cadistas renderà di sicuro memorabile. Il presidente ha già annunciato il primo acquisto: sarà Alvaro Negredo, ex City e campione d'Europa con la Nazionale spagnola nel 2012