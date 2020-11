Benzema presenta la sua spettacolare palestra sui social. VIDEO

Karim Benzema apre le porte di casa, mostrando la propria palestra personale. L’attaccante del Real con un video ha condiviso in rete la sua zona dedicata all’esercizio fisico. Cyclette, tapis roulant, pesi, vogatore, step, ellittica e non solo. C’è anche un’area dedicata al recupero del dopo allenamento, con tanto di bagno turco, sauna e idromassaggio. Una zona che, a giudicare dal suo stato di forma (8 gol in 10 presenze tra Champions e Liga in questo avvio di stagione), contribuisce ad ottenere grandi risultati