Una brutta notizia per il Barcellona che arriva poche ore dopo il pari per 1-1 contro l’Eibar. Ronald Koeman dovrà rinunciare a Philippe Coutinho per le prossime settimane. Come ha comunicato il club blaugrana, il brasiliano ha riportato una “lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro” e dovrà operarsi in artroscopia nei prossimi giorni. Il giocatore è entrato in campo al 66’ della sfida contro l’Eibar al posto di Miralem Pjanic ma non è riuscito a finire la partita ed è stato costretto a lasciare i compagni in 10 uomini dopo che erano state effettuate tutte e cinque le sostituzioni. In questa stagione Philippe Coutinho è andato in campo 14 volte segnando tre gol e fornendo due assist ai compagni del Barcellona.