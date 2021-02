Florentino Perez positivo al Covid-19

Il presidente dei Blancos è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi: asintomatico, è in isolamento. Zidane nel frattempo è tornato in campo: l'allenatore si è negativizzato 12 giorni dopo il contagio

Florentino Perez è positivo al Covid-19, come comunicato dal Real Madrid. Il presidente dei Blancos, 73 anni, è asintomatico e si trova già in isolamento. La positività al coronavirus del massimo dirigente è stata evidenziata dai test periodici che vengono svolti dal club madridista: Perez ha assistito all'ultima gara giocata dal Real sabato 30 gennaio contro il Levante dopo che il giorno precedente era risultato negativo al tampone, così come tutto il resto del direttivo. Il presidente ha iniziato un periodo di quarantena, vigilato da vicino dai medici di fiducia.