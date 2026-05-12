Florentino annuncia elezioni: "Non mi dimetto"

Il numero uno del Real, in una conferenza stampa straordinaria, ha annunciato di aver avviato le procedure per nuove elezioni del consiglio direttivo del club: "Non mi dimetto, da qui dovranno cacciarmi a colpi di pistola". Nessun annuncio su chi siederà sulla panchina dei 'Blancos' la prossima stagione TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Nel corso di una conferenza stampa straordinaria, Florentino Pérez ha annunciato di non volersi dimettere e di aver avviato le procedure per nuove elezioni: "Mi dispiace dirvi che non mi dimetto -le parole del presidente del Real Madrid- Ho chiesto alla Giunta di avviare il processo elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo, alle quali ci presenteremo. Invito chiunque voglia candidarsi. Mi candiderò per difendere gli interessi dei soci del Real Madrid. Non mi lascerò intimidire". Poi sulle voci di presunti suoi problemi di salute: "Dicono che sono malato, che ho una malattia terminale. Ne approfitto per dire che sto benissimo di salute e continuo ad essere il presidente del Real Madrid". Poi una frase a effetto: "Dovranno cacciarmi da qui con un colpo di pistola".

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Florentino: "Non parlo di allenatori e giocatori" Florentino ha poi precisato di voler rispondere alle domande (dopo aver criticato alcune testate accusate di attaccare il Real e alcuni giornalisti, anche presenti) ma non su determinati argomenti, come quelli sui possibili nuovi allenatori o giocatori. Chi si aspettava magari un possibile annuncio di Mourinho di ritorno sulla panchina del Real, è rimasto deluso.