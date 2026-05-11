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Flick e la morte del padre: "Non sapevo se dirlo alla squadra, ma il Barça è una famiglia"

Liga

Il lutto dell'allenatore blaugrana è arrivato nel giorno che ha consegnato al Barcellona la sua 29esima Liga dopo il 2-0 contro il Real Madrid: "Stamattina mia madre mi ha chiamato dicendomi che mio padre era morto. Ho poi deciso di informare anche i giocatori: sono molto orgoglioso di loro"

BARCELLONA-REAL MADRID 2-0, LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid non è mai una partita come le altre, ma la serata di domenica è andata oltre il calcio. Con un netto 2-0, gli uomini di Hansi Flick hanno conquistato la 29esima Liga della storia blaugrana, poche ore dopo la scomparsa del padre dell'allenatore tedesco. Dopo la vittoria, Flick si è presentato in conferenza stampa visibilmente emozionato: "Stamattina mia madre mi ha detto che mio padre è venuto a mancare. Ho pensato se nasconderlo o parlarne con la squadra, perché per me è come una famiglia. Ho poi deciso di dare l'informazione anche ai giocatori. Non dimenticherò mai questo momento. Sono molto orgoglioso di ognuno di loro, del mio staff tecnico e del club. Mi sento nel posto giusto al momento giusto e credo che tutti vogliamo dare sempre di più per raggiungere il livello successivo".

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