Il lutto dell'allenatore blaugrana è arrivato nel giorno che ha consegnato al Barcellona la sua 29esima Liga dopo il 2-0 contro il Real Madrid: "Stamattina mia madre mi ha chiamato dicendomi che mio padre era morto. Ho poi deciso di informare anche i giocatori: sono molto orgoglioso di loro"

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid non è mai una partita come le altre, ma la serata di domenica è andata oltre il calcio. Con un netto 2-0, gli uomini di Hansi Flick hanno conquistato la 29esima Liga della storia blaugrana, poche ore dopo la scomparsa del padre dell'allenatore tedesco. Dopo la vittoria, Flick si è presentato in conferenza stampa visibilmente emozionato: "Stamattina mia madre mi ha detto che mio padre è venuto a mancare. Ho pensato se nasconderlo o parlarne con la squadra, perché per me è come una famiglia. Ho poi deciso di dare l'informazione anche ai giocatori. Non dimenticherò mai questo momento. Sono molto orgoglioso di ognuno di loro, del mio staff tecnico e del club. Mi sento nel posto giusto al momento giusto e credo che tutti vogliamo dare sempre di più per raggiungere il livello successivo".