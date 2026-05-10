Alle 21 andrà in scena il "Clasico" tra Barcellona e Real Madrid: ai blaugrana basta un punto e sarà 'scudetto' con tre giornate d'anticipo. Out tra gli ospiti Mbappé

Un punto e sarà festa grande per il Barcellona, atteso dalla conquista ormai pressoché certa della sua 29^ Liga. I ragazzi di Flick hanno due risultati su tre a disposizione nel "Clasico" di questa sera contro il Real Madrid (in programma alle 21) per festeggiare la vittoria del titolo con tre giornate d'anticipo, visti gli 11 punti di vantaggio attuali sui Blancos. E al Camp Nou gli ospiti non potranno contare neanche sul loro capocannoniere, Kylian Mbappé, autore di 24 gol in campionato: l'attaccante francese, tornato a lavorare in gruppo questa settimana dopo l'infortunio al bicipite femorale - il giocatore aveva viaggiato anche in Italia, ricevendo le critiche e una petizione contro dei tifosi -, non è stato convocato da Arbeloa ed è rimasto a Madrid dopo l'ultimo test effettuato in mattinata.