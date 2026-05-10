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Barcellona-Real Madrid, stasera il "Clasico": Mbappé non ci sarà per infortunio

Liga

Alle 21 andrà in scena il "Clasico" tra Barcellona e Real Madrid: ai blaugrana basta un punto e sarà 'scudetto' con tre giornate d'anticipo. Out tra gli ospiti Mbappé

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Un punto e sarà festa grande per il Barcellona, atteso dalla conquista ormai pressoché certa della sua 29^ Liga. I ragazzi di Flick hanno due risultati su tre a disposizione nel "Clasico" di questa sera contro il Real Madrid (in programma alle 21) per festeggiare la vittoria del titolo con tre giornate d'anticipo, visti gli 11 punti di vantaggio attuali sui Blancos. E al Camp Nou gli ospiti non potranno contare neanche sul loro capocannoniere, Kylian Mbappé, autore di 24 gol in campionato: l'attaccante francese, tornato a lavorare in gruppo questa settimana dopo l'infortunio al bicipite femorale - il giocatore aveva viaggiato anche in Italia, ricevendo le critiche e una petizione contro dei tifosi -, non è stato convocato da Arbeloa ed è rimasto a Madrid dopo l'ultimo test effettuato in mattinata.

Out anche Ceballos e Valverde, Tchouameni c'è

Oltre a Mbappé non ci saranno neanche Ceballos e Valverde, quest'ultimo protagonista della rissa in allenamento con Tchouameni (costata a entrambi 500 mila euro di multa a testa). Il francese, al contrario, è presente nell'elenco dei convocati. Da non dimenticare che, lato Barcellona, non sarà a disposizione Lamine Yamal, out fino a fine stagione per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

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