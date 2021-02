Il Barcellona approda in semifinale di Coppa del Re al termine di una folle gara: sotto 2-0 a 2' dalla fine, Messi e compagni trovano il pareggio e portano la partita ai supplementari, dove si impongono per 5-3

GRANADA-BARCELLONA 3-5 d.t.s.



33' Kenedy (G), 47' Soldado (G), 88' Griezmann (B), 90'+2' Jordi Alba (B), 100' Griezmann (B), 103' rig. Vico (G), 108' de Jong (B), 113' Jordi Alba (B)

GRANADA (4-3-3): Aaron; Victor Diaz (46’ Foulquier), Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Yan Eteki (106’ Perez), Soro (58’ Fede Vico); Puertas (80’ Vallejo), Soldado (66’ Molina), Kenedy (46’ Machis). All. Martinez

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (56’ Dest), Araujo, Umtiti (63’ Braithwaite), Jordi Alba; De Jong, Busquets (76’ Ricard Puig), Pedri (106’ Lenglet); Trincao (63’ Dembele), Messi, Griezmann. All. Koeman.



Ammoniti: Messi, Eteki, Sanchez, Montoro, Jordi Alba, Vallejo

Una rimonta folle, quando ormai sembrava non esserci più speranza per il Barcellona. Sotto 2-0 a 2’ dalla fine, Messi e compagni riacciuffano il Granada, portano la gara ai supplementari e alla fine si qualificano per la semifinale di Coppa del Re vincendo 5-3 al termine di 30’ extra ricchi di colpi di scena.



Così, quella che rischiava di essere una serataccia marchiata dall’uscita di scena da un torneo che negli ultimi 6 anni ha sempre visto i blaugrana raggiungere la finale (con 4 vittorie consecutive dal 2015 al 2018), si trasforma in una sera epica. Impresa solo sfiorata, invece, per il Granada, che accarezza il sogno per 88’ dopo essere andato in vantaggio con Kenedy al 33’ e aver trovato il raddoppio con Soldado a inizio ripresa. Poi, al minuto 88, Griezmann servito da Messi fa 1-2, e tutto torna in discussione. Proprio loro due, tra l’altro, neanche un mese fa avevano già steso il Granada in campionato, con una doppietta a testa nel 4-0 finale.



Il gol dà al Barça una carica incredibile, e in pieno recupero è Jordi Alba, su assist di Griezmann a trovare il pari, mandando la gara all’extratime. Quando di nuovo Griezmann (stavolta con assist di Jordi Alba) al minuto 100 la ribalta, il successo dei blaugrana sembra certo, e invece il Granada trova ancora le forze per pareggiare, grazie a un rigore di Fede Vico: 3-3, e ancora un tempo supplementare da giocare, in cui la maggior esperienza e tecnica dei blaugrana vengono fuori. Segnano de Jong e ancora Jordi Alba, il Barça tira un sospiro di sollievo e vola in semifinale.



Anche il Levante si qualifica, battendo il Villarreal a un soffio dai calci di rigore, nel recupero dei supplementari: decide un gol di Roger al 121'.