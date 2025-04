Ancelotti a processo per frode fiscale in Spagna

L'allenatore del Real Madrid, come riporta l'Ansa, è arrivato al Tribunale provinciale di Madrid per il processo per presunta frode fiscale. Al suo arrivo Ancelotti ha dichiarato: "Se sono preoccupato? No. Ho fiducia nella mia innocenza". La Procura ha chiesto per Ancelotti quattro anni e nove mesi per l'accusa di aver frodato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015

