Simone Inzaghi studierà a fondo Barcellona-Celta Vigo . Forse l'ha già vista e avrà preso appunti sul meglio e sul peggio che può offrire la squadra di Flick. Strepitosa in attacco e distratta in fase difensiva. I blaugrana hanno battuto i rivali 4-3 in rimonta con gol decisivo nel recupero su rigore e dopo essere andati sotto 3-1 al 62' . Sono stati Olmo e Raphinha a caricarsi la squadra sulle spalle e a propiziare il ribaltone. Lo hanno fatto senza Robert Lewandowski, sostituito al 78' per un problema muscolare alla coscia sinistra.

La cronaca della partita

La sorpresa nelle formazioni è Torres in campo al posto di Yamal. L'ex City ripaga Flick con il gol di destro che sembra mettere il match in discesa già al 12'. Passano solo tre minuti però e inizia il festival horror della difesa del Barcellona: un'uscita sbagliata di Szczesny su un cross basso dalla sua sinistra permette a Iglesias di segnare subito il pareggio. L'ex Betis si porta poi il pallone a casa nella ripresa sfruttando prima un pasticcio tra de Jong e Martinez e poi una linea difensiva sciaguratamente troppo alta, addirittura prima del centrocampo. In pochi minuti però, grazie anche all'ingresso di Yamal e Olmo, arriva subito il pari grazie alla rete dello spagnolo al 64' e a quella di Raphinha di testa al 68'. L'infortunio di Lewandowski sembra gettare un cattivo presagio sul match, ma in pieno recupero Dani Olmo viene tamponato in area e, dopo un controllo al Var, l'arbitro concede il rigore. Raphinha dal dischetto è freddissimo e consolida il primato in classifica. Il Real Madrid domani dovrà affrontare il match casalingo con il Bilbao a 7 punti di distanza dalla vetta. Vincere è obbligatorio per dare più significato allo scontro diretto previsto il prossimo 11 maggio al Montjuic.