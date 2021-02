La seconda doppietta consecutiva del Pistolero non basta all'Atletico Madrid, beffato a un minuto dalla fine dal Celta e fermato dopo 8 successi di fila: finisce 2-2, ora i Colchoneros sono a +8 su Barcellona e Real Madrid, con una partita in meno

Due gol del “Pistolero” Suarez non bastano all’Atletico Madrid per battere il Celta, che trova il pari-beffa a 1’ dalla fine, quando Simeone e i suoi si pregustavano un successo con cui rispondere a quelli di Barcellona e Real Madrid. I Colchoneros così non riescono a riallungare in classifica sulle due inseguitrici, pur mantenendo un rassicurante +8 su entrambe, con anche una partita da recuperare.



Atletico 51, Barça e Real 43, con la squadra di Simeone che continua a vantare la miglior difesa del torneo (12 gol subiti in 20 giornate, 4 solo nelle ultime due) e il capocannoniere della Liga, con Suarez che, dopo la doppietta di una settimana fa contro il Cadice, ne trova un’altra, salendo a quota 16 gol in campionato, davanti all’ex compagno Leo Messi e a En-Nesyri del Siviglia (entrambi a 13).



Sotto dopo 13’ per il gol di Santi Mina, l’Atletico risponde al Celta a cavallo dell’intervallo, con il pareggio di Suarez poco prima della fine del primo tempo e il bis del Pistolero a inizio ripresa. Risultato tenuto fino all’89’, quando Facundo Ferreyra trova il pari che ferma la marcia dell’Atletico dopo 8 vittorie di fila in campionato.