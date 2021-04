Athletic travolto 4-0, la Coppa del Re è del Barça

Il Barcellona si aggiudica la Coppa del Re, battendo in finale l'Athletic Bilbao all'Estadio de La Cartuja di Siviglia. È il primo trofeo stagionale per la squadra blaugrana, ottenuto grazie a un secondo tempo strepitoso con ben 4 gol segnati in 12 minuti di fuoco tra il 60' e il 72'. Travolto l'Athletic Bilbao, che non riesce quindi a scacciare la maledizione della Coppa del Re. Il club basco non alza questo trofeo dal 1984 e ha perso la seconda finale in due settimane. Lo scorso 3 aprile, infatti, era andata in scena la gara conclusiva della Coppa del Re 2019/2020, rinviata per il Covid nella speranza di giocare alla presenza del pubblico. L'Athletic Bilbao ha perso la finale dell'anno scorso contro la Real Sociedad e quella di questa stagione contro il Barcellona, rimanendo quindi a mani vuote nonostante i due tentativi a disposizione per portare a casa almeno un trofeo.



Eppure la squadra di Marcelino era riuscita a tenere bene il campo per un'ora di gioco. Nel primo tempo regna l'equilibrio: de Jong colpisce il palo in apertura, Inigo Martinez sfiora il gol dall'altro lato. Nella ripresa si scatena il Barcellona, che dilaga con 4 reti segnate in 12 minuti. A sbloccare il risultato è Griezmann, che devia in porta un cross di de Jong. Passano tre minuti e proprio il centrocampista olandese segna con un colpo di testa in tuffo su assist di Jordi Alba. Tra il 68' e il 72' si scatena Messi, che chiude la gara con una doppietta: l'argentino prima batte Unai Simòn con un sinistro dopo una grande azione personale e poi sfrutta un bel passaggio di Jordi Alba per siglare il 4-0. Nel finale l'arbitro annulla per fuorigioco il 5-0 di Griezmann, ma questa decisione non cambia l'esito finale della partita. Il Barcellona domina, travolge l'Athletic Bilbao e porta a casa la Coppa del Re 2020/2021.