" Tutto quello che deve essere fatto, sarà fatto e bene ". Con queste parole, riportate dal Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta torna sul possibile interesse blaugrana per Erling Braut Haaland , stella del Borussia Dortmund con 33 gol su 35 presenze stagionali. Appena arrivato da Madrid all'aeroporto El Prat della città catalana, Laporta ha parlato ai microfoni di La Sexta e Cuatro del futuro del centravanti norvegese. Corteggiato da tutte le big europee e con un contratto che prevede anche una clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro esercitabile nell'estate 2022 , Haaland è un obiettivo del Barcellona per il futuro. Lo aveva confermato la visita in Spagna del suo agente Mino Raiola e di Alf Inge Haaland, padre del gioiello del Borussia, giovedì 1 aprile. I due avevano incontrato nello stesso giorno prima il Real Madrid poi il Barcellona, lasciando presagire un Clasico di mercato nei prossimi mesi per l'attaccante classe 2000.

A un tifoso: "Neymar piace anche a me". Poi ritratta con ironia

Non solo Haaland. Laporta è stato interrogato anche in merito alla posizione dell'allenatore blaugrana Ronald Koeman, in discussione dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League e il sorpasso in seconda posizione nella Liga da parte del Real Madrid. Fari puntati sulla finale di Coppa del Re, in programma sabato 17 aprile alle 21:30 a Siviglia contro l'Athletic Bilbao. "Il futuro di Koeman passa dal risultato in finale di Coppa del Re?" è stata la domanda dei cronisti, senza ricevere però risposte dal presidente del Barcellona, che il giorno prima ai microfoni di El Chiringuito aveva assicurato di voler "giocare e vincere" la partita. A un tifoso che gli si è avvicinato con insistenza, chiedendogli più volte di Neymar, Laporta ha dato una risposta sibilina: "Piace anche a me" precisando poi di aver inteso "animar" (tifare, ndr) invece di "Neymar".