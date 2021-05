10/23

Mentre in campo si fa festa, Luis Suarez scoppia in lacrime mentre videochiama la famiglia. Per lui è una rivincita sul Barcellona che in estate l'aveva scaricato. "E' una Liga speciale per tutto quello che ho sofferto", dice a fine partita. E puntualizza: "Per me sono 5 campionati vinti in 7 anni in Spagna"

SUAREZ IN LACRIME AL FISCHIO FINALE. VIDEO