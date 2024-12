Mbappé è fermo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra subito contro l'Atalanta, ma Ancelotti ha confermato che l'attaccante si unirà comunque alla squadra per la partenza in Qatar, dove il 18 dicembre è in programma la finale della Coppa Intercontinentale: "L'infortunio non è serio, verrà anche lui in Qatar, vedremo poi se sarà in grado di giocare senza rischi o quantomeno di scendere in campo per una parte del match: pensiamo che possa recuperare dalla lesione"