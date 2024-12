Il prossimo rivale in Champions dell’Atalanta (si gioca a Bergamo martedì alle 21) vince in casa del Girona con gol di Bellingham, Guler (assist dell’inglese) e Mbappé: in classifica il Barça (rimontato 2-2 dal Betis) è a -2 ma ha una partita in più dei Blancos. Contro Gasperini Ancelotti recupererà Vinicius e dovrebbe avere anche Bellingham, uscito al 61’ per infortunio: "Niente di serio, è disponibile" le parole dell'allenatore del Real. Da valutare il problema muscolare a Mendy

A tre giorni dalla sfida di Champions contro l’Atalanta, il Real Madrid batte il Girona 3-0. Segnano Bellingham, Arda Guler (con assist proprio dell’inglese) e Mbappè, reti che permettono alla squadra di Ancelotti di infilare il quarto successo di fila in Liga. Dopo il clamoroso 0-4 inflitto dal Barcellona al Bernabeu e il rinvio del match contro il Valencia per l’alluvione, in campionato sono arrivate solo vittorie contro Osasuna, Leganés, Getafe e ora appunto Girona. E grazie al 2-2 del Barcellona in trasferta in casa del Betis Siviglia (con la squadra di Flick, espulso, due volte in vantaggio e due volte ripresa), gli uomini di Ancelotti ora in classifica risalgono a -2 dal Barça ma con una partita da recuperare.