Laporta conferma Koeman: "C’è visione comune"

Il presidente del club catalano ha dato la notizia in conferenza stampa dopo il Cda: "Siamo molto soddisfatti del confronto avuto con l'allenatore, è emersa una visione comune su ciò che serve per il futuro"

Ronald Koeman resterà l'allenatore del Barcellona anche per la prossima stagione. Ad annunciarlo è Joan Laporta, nella conferenza stampa tenuta dopo la riunione ordinaria del consiglio di amministrazione del club: "Dopo questo periodo di riflessione, io a nome di tutto il consiglio voglio annunciare che proseguiremo con Ronald Koeman, secondo il contratto in vigore. Siamo molto soddisfatti dalle conversazioni avute con l'allenatore, è emersa una visione comune su ciò che c'è da fare in futuro e rispetto a quello che è accaduto nella scorsa stagione".