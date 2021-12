Il 36enne romano, che lavora da dieci anni nelle giovanili del club spagnolo, è stato scelto come allenatore ad interim per i match contro Huracan Melilla (Copa del Rey) e Osasuna (Liga) dopo l'esonero di Javi Pereira. Sarà il decimo allenatore italiano a debuttare nel campionato spagnolo Condividi

Nel prossimo weekend di Liga, Carlo Ancelotti non sarà l'unico allenatore italiano su una panchina spagnola. Oltre a lui, infatti, ci sarà anche Alessio Lisci. Il 36enne romano è stato nominato allenatore a interim del Levante che, nei giorni scorsi, ha esonerato Javier Pereira dopo la sconfitta contro il Betis. Un momento difficile per il club valenciano, ultimo in classifica con 7 punti e zero vittorie stagionali, che ha affidato temporaneamente la panchina a Lisci per le prossime due partite. La prima, giovedì sera, in Copa del Rey contro l'Huracan Melilla; la seconda, domenica, in campionato contro l'Osasuna.

Una vita a Valencia La scelta di Lisci non è casuale perché l'allenatore italiano, che guida l'Atletico Levante, fa parte del club da dieci anni. Dopo un passato da calciatore tra i dilettanti, Lisci ha iniziato a lavorare con la Lazio tra pulcini ed esordienti. Poi, nel 2011, la chiamata del Levante per collaborare nel settore giovanile granotes. Per un paio di anni Lisci si è mantenuto facendo anche il rappresentante di prodotti alimentari italiani, ma la sua esperienza in Spagna è stata una costante ascesa visto che ha allenato in quasi tutte le categorie: dall'Alevin D alla Juvenil B, passando per l'Infantil E, l'Infantil C e i Cadet B. Esperienza, ma anche vittorie visto che l'allenatore vanta quattro titoli in bacheca con l'Alevin D (2011-2012), l'Infantil E (2012-2013), l'Infantil C (2013-2014) e la Juvenil B (2017-2018) e una semifinale di Copa del Rey conquistata nella stagione 2018-2019 con la Juvenil A.

La fiducia del club Lisci, che ha conseguito la licenza UEFA Pro, è riuscito a conquistare la fiducia del Levante grazie alle sue idee calcistiche: meticoloso, esigente e carismatico. Non è la prima volta che il club spagnolo punta su di lui da subentrante. Già a dicembre 2020 il Levante scelse Lisci per guidare la formazione B dopo l'esonero di Luis Garcia Tevenet. L'allenatore italiano riuscì a salvare la squadra in Segunda Division B, evitando lo spettro della Tercera Division. "Se stai pensando a domani, è perché oggi non stai lavorando bene - ha raccontato l'allenatore in una recente intervista - Sono molto diverso da come sembro in panchina. Da allenatore sono esigente, sia con i giocatori che con me stesso. Voglio crescere e imparare, cerco di controllare ogni dettaglio". Un primo approccio con la prima squadra è arrivato nei mesi scorsi, dopo l'esonero di Paco Lopez. Mentre il Levante attendeva il via libera per tesserare Javi Pereira, Lisci ha allenato la squadra per qualche giorno. Adesso, però, avrà anche la chance di guidarla in match ufficiali.

