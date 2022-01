Incredibile quanto successo nel derby di Coppa del Re tra Betis e Siviglia. La gara, valevole per gli ottavi, è stata sospesa prima dell'intervallo per il folle lancio di una sbarra (sembrerebbe di plastica) dalla curva biancoverde, che ha colpito alla testa il centrocampista del Siviglia Joan Jordan. Attimi di tensione e preoccupazione per il 27enne spagnolo, accasciatosi a terra dolorante e soccorso dai medici della squadra: per lui non ci sarebbero conseguenze serie, ma il match è stato definitivamente sospeso