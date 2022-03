Nonostante la vittoria che ha permesso al Real di portare a 10 le lunghezze di vantaggio sul Siviglia e di ipotecare la Liga, a Madrid c'è grande apprensione per le condizioni di Karim Benzema. Il francese, autore di una doppietta nel 3-0 sul campo del Maiorca, è stato costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio e la sua presenza nel Clasico contro il Barcellona di domenica 20 marzo potrebbe essere a rischio. Infortuni anche per Rodrygo e Mendy

Una vittoria importante ma pagata a caro prezzo per il Real Madrid. I Blancos escono dalla partita contro il Maiorca con un grande punto interrogativo sulle condizioni di Karim Benzema. Dopo la doppietta nel 3-0 che ha permesso alla squadra di Ancelotti di portare a 10 le lunghezze di vantaggio sul Siviglia e di mettere una seria ipoteca sulla conquista della Liga, l'attaccante - che ha raggiunto quota 32 reti in stagione, eguagliando la sua migliore annata realizzativa con il Madrid (2011/12) - è uscito dal campo per un problema al polpaccio sinistro accusato proprio nel momento del suo secondo gol. Senza cambi disponibili, il Real ha dovuto finire la partita in 10 uomini. Domenica 20 marzo al Bernabeu arriva il Barcellona e le attenzioni ora sono rivolte tutte sul francese, la cui presenza per il Clasico a questo punto potrebbe essere a rischio.