Continuano i problemi fisici per Eden Hazard. Il Real Madrid, infatti, ha annunciato che il talento belga nei prossimi giorni si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico per rimuovere la placca al perone destro, operato in passato (marzo 2020) a Dallas, che lo dovrebbe costringere ai box per circa 4-5 settimane. "Il nostro giocatore Eden Hazard sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per rimuovere la placca di osteosintesi sul suo perone destro", si legge nel sito ufficiale del club madrileno. Il calciatore, insieme al suo entourage, ha deciso così di sottoporsi a questo intervento per provare a risolvere un problema che si portava dietro da tempo, almeno un anno, secondo quanto riportato da Marca. Sempre secondo le informazioni in possesso del quotidiano spagnolo, Hazard avrebbe voluto operarsi già un anno fa, ma il Real Madrid si oppose alla decisione non ritenendola la scelta migliore in quel preciso momento. Ora invece è arrivato anche il via libera anche da parte del club.