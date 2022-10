A 32 anni e dopo una serie infinita di trofei, match e minuti, il centrocampista tedesco si è visto sventolare in faccia il primo cartellino rosso della sua carriera tra i professionisti, all'ultimo minuto della partita di Liga contro il Girona. Ma un primo aprile del 2007 era già successo… Condividi

Se ne va sorridendo, con lo sguardo di chi è andato verso l'inevitabile. Di chi sapeva che un giorno sarebbe arrivato quel giorno. Quello della sua prima espulsione in carriera da professionista. A 32 anni. Dopo quindici di carriera e oltre 750 partite tra club e nazionale. Toni Kroos è un centrocampista che ha fatto dell'eleganza e della precisione il suo marchio di fabbrica. La rincorsa laterale sulle punizioni (un po' alla Beckham), quei tiri da fuori area, di interno, tagliati, a pelo d'erba, precisissimi come i colpi di un campione di snooker, il biliardo all'inglese. Il ciuffo biondo sempre in ordine, come il suo gioco, come i piani nella sua testa. Eppure gioca lì, a centrocampo, nella stessa zona dei mediani, dei falli inevitabili, delle ammonizioni spese sapientemente per fermare un'azione. Che a volte diventano rossi. Di gialli ne ha presi, ma mai una volta un rosso. Mai o… quasi mai.

Ottobre rosso Alla fine è successo, dicevamo, al primo minuto di recupero di un Real Madrid-Girona finito 1-1. L'avversario è di spalle, sta per andare via. Toni è ammonito e lo manda giù. Rosso. Il primo. Secondo l'autorevole Opta è il numero uno in 426 partite dei top campionati (173 di Bundes e 253 di Liga, quelli dove ha giocato). 56, invece, sono i gialli ricevuti (qui ci affidiamo al portale Transfermarkt), mai espulso nemmeno in quasi 150 partite giocate a livello europeo (18 le ammonizioni), nelle coppe nazionali e nemmeno con la nazionale tedesca in 106 gettoni (appena sette i gialli).

