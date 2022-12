Il Pallone d'Oro in campo a Valdebebas agli ordini di Ancelotti: l'infortunio alla coscia che gli è costato il mondiale in Qatar è alle spalle. Mentre i compagni di nazionale preparano la semifinale con il Marocco, l'attaccante lavora a Madrid, per tornare a spingere il Real in Liga e Champions

Karim Benzema è tornato in campo e si sta allenando. Purtroppo per la Francia , l’attaccante lavora nel centro sportivo di Valdebebas, in Spagna, insieme ai compagni del Real Madrid , agli ordini di Ancelotti e non del ct francese Deschamps . Nelle stesse ore in cui i compagni dei 'Bleus' preparano la semifinale mondiale contro il sorprendente Marocco, Karim “the Dream” è tornato in campo. "Frio!" cioè freddo, lo stringato commento di un infreddolito Benzema durante la seduta di allenamento, ripresa dalle telecamere ufficiali del club. Karim sta tornando. Purtroppo non più in tempo per il mondiale.

Benzema, il recupero dall'infortunio

Superato l’infortunio alla coscia che ha costretto il Pallone d’Oro in carica a saltare i mondiali in Qatar, l’attaccante sta lavorando per tornare alla migliore condizione con il suo club. Benzema non è stato sostituito dalla Francia in Qatar, per qualche giorno si è anche pensato che potesse tornare in tempo per disputare la fase a eliminazione diretta del mondiale. Ma i tempi di recupero si sono rivelati più lunghi, così l'attaccante è andato in vacanza, pronto poi a rimettersi a disposizione di Ancelotti. In Liga il Real è secondo, due punti dietro al Barcellona. In Champions, i Blancos sono attesi dalla complicata doppia sfida degli ottavi contro il Liverpool.