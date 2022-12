L'investitura di Ringhio per il centrocampista della Fiorentina: "Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me - spiega al quotidiano spagnolo AS - sembravo io quando giocavo a 27 anni". Poi sulla carriera da allenatore: "Adesso vedo il calcio in modo diverso, Ancelotti è il migliore al mondo"

"Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me, ma l'ho visto al Mondiale: Amrabat". È una vera e propria investitura quella di Gennaro Gattuso nei confronti di Sofyan Amrabat, elogiato dall'allenatore del Valencia in una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS: "Mi ha commosso molto - spiega Gattuso - sembravo io quando giocavo a 27 anni". Parlando proprio della vita da calciatore, Ringhio ha fatto un confronto tra il suo passato in campo e il presente in panchina: "La vita del giocatore è migliore - ammette - Per come vivo io il calcio, non ho una vita. Devo ringraziare mia moglie che non so come faccia a stare con me. È difficile, comincio alle 8.30 e torno a casa alle 19".