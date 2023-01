Xavi si affida ai suoi giovani titolarissimi Gavi e Pedri (futuro luminoso ma bacheca ancora da riempire), in una squadra in cui l'esperienza (soprattutto se si tratta di sapere come vincere titoli) è assicurata da Busquets e da Lewandowski. Tridente con Benzema, Vinicius e Valverde per Ancelotti, che a centrocampo schiera Modric, Kroos e Camavinga.

E' del Barcellona il primo titolo stagionale in Spagna. A Ryad, nella finale della Supercoppa spagnola (che dal 2020 viene assegnata al termine di un mini-torneo a 4 squadre), i catalani hanno battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti in una gara senza storia: 3-1 il finale, con i gol di Gavi, Lewandowski e Pedri, e l'inutile rete di Benzema solo nel recupero.

Allungo Barça nell'albo d'oro

Per il Barcellona si tratta del 14° titolo: allungo nell'albo d'oro sul Real Madrid, che ha vinto la Supercoppa spagnola 12 volte e che veniva dal successo della passata edizione. Per la quarta volta di fila, da quando la formula è stata ampliata a 4 squadre (prima e seconda in campionato e le due finaliste di Coppa del Re) a trionfare non è né la squadra campione in carica della Liga né quella che arrivava da vincitrice della Coppa nazionale.