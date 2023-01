In Spagna circola l'idea di uno scambio tra Brozovic e Kessié. In effetti qualcosa di concreto c’è: il Barcellona ha proposto lo scambio all’Inter e i due club ne hanno parlato attraverso alcuni intermediari. La trattativa al momento non ha sviluppi immediati o concreti, inoltre sarà importante anche capire la volontà dei due centrocampisti

Da giorni in Spagna si parla di una trattativa che riguarda Barcellona e Inter. Nelle ultime ore sul tavolo della dirigenza nerazzurra è arrivata una proposta di scambio tra Franck Kessié e Marcelo Brozovic. Non è un affare con sviluppi immediati e concreti. È un’idea che è circolata da poco, ma in effetti qualcosa c’è: i due club ne hanno parlato attraverso alcuni intermediari. Per adesso la trattativa non sta decollando, però in un mercato con poche prospettive anche queste situazioni sono da seguire per il futuro. L’idea di scambio è partita dal Barcellona ed è arrivata all’Inter, ma per adesso non trova sviluppi.