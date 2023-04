Poker Real, Ancelotti in finale: Barça ko 4-0

BARCELLONA-REAL MADRID 0-4

46' Vinicius Junior, 50', 58' rig. e 80' Benzema

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Araujo, Kounde, Alonso (66' Garcia), Balde; Kessie (60' Ansu Fati), Busquets, Sergi Roberto; Raphinha (66' Ferran Torres), Lewandowski, Gavi. All. Xavi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric (87' Tchouameni); Rodrygo (74' Asensio), Benzema (89' Nacho), Vinicius (86' Ceballos). All. Ancelotti

Ammoniti: Sergi, Xavi, Gavi, Vinicius, Garcia, Carvajal, Ferran Torres, Balde, Alaba, Militao, Ansu Fati

Se il Barcellona sta, di fatto, dominando la Liga, il Real Madrid si prende la rivincita in Coppa del Re. Ciò che stupisce è il modo in cui la squadra di Carlo Ancelotti elimina i blaugrana di Xavi che partivano dall'1-0 del Bernabeu ed erano i grandi favoriti per la qualificazione alla finale. Le merengues fanno la voce grossa e mettono in campo una gara quasi perfetta ridicolizzando, a tratti, gli avversari. Man of the match, ancora una volta, Karim Benzema che nel 4-0 con cui il Real si impone al Camp Nou mette a segno una tripletta e serve un assist. Eppure gara equilibrata per tutto il primo tempo con grande qualità da entrambe le parti e attenzione a non concedere chance agli avversari. Tuttavia, proprio nel recupero della prima frazione di gioco, arriva il vantaggio 'merengue' segnato da Vinicius.



Al rientro dopo l'intervallo ci si aspetta una reazione da parte dei padroni di casa che, invece, sono in totale balia del Real. La squadra di Ancelotti, in 8', tra il 50' e il 58' chiude i giochi. Benzema segna il raddoppio e poi realizza un calcio di rigore. Il Barcellona, di fatto, esce dalla partita, tenta in maniera disordinata di riaprire il match ma si espone costantemente alle ripartenze velocissime degli avversari. All'80' arriva la tripletta personale di Benzema che porta a casa il pallone e manda a casa il Barcellona. Il Real Madrid vola in finale di Coppa del Re dove, da favorita, affronterà l'Osasuna. Si giocherà a 'La Cartuja' di Siviglia il prossimo 6 maggio.