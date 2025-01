Pronostici rispettati e nessun colpo di scena: Barcellona, Atletico Madrid, Getafe e Leganes approdano ai quarti di finale di Coppa del Re, dopo le rispettive vittorie contro Betis, Elche, Pontevedra e Almeria. Attesa in vista di Real Madrid-Celta vigo oltre che Real Sociedad-Rayo Vallecano e

Athletic-Osasuna CALCIOMERCATO, LE NOTIZIE DI OGGI LIVE

I quarti di finale di Coppa de Re hanno visto in campo il Barcellona contro il Betis, l'Elche (seconda divisione spagnola) contro l'Atletico Madrid, il Getafe contro il Pontevedra (quarta divisione spagnola) e il Leganes contro l'Almeria (seconda divisione spagnola). Il Barcellona travolge il Betis e passa il turno così come l'Atletico Madrid; vittorie anche per Getafe e Leganes.

Barcellona-Betis, manita dei blaugrana Cinque gol e tanto spettacolo. Il Barcellona di Flick travolge il Betis Siviglia con un netto 5-1. Per i Blaugrana in gol Gavi (3'), Kounde (27'), Raphina (58'), Torres (67') e Yamal (75') mentre per gli avversarsi è andato a segno Vitor Roque, ex della partita, su rigore all'84'.

Atletico Madrid, poker e vittoria in casa dell'Elche L'Atletico Madrid vince allo stadio Manuel Martínez Valero, casa dell'Elche, rimasto in dieci dal 50' a causa della doppia ammonizione di Merceu, trionfando con un netto 4-0. Per gli uomini di Simeone il protagonista del primo tempo è Sorloth, che apre le marcature in avvio (8') e poi raddoppia su rigore (29'). Nella ripresa invece in gol Riquelme (61') e Julian Alvarez (75').

Getafe-Leganes le altre due squadre ai quarti Oltre a Barcellona e Atletico Madrid, approdano ai quarti di finale di Coppa del Re anche Getafe e Leganes. Il Getafe ha battuto per 1-0 il Pontevedra, in casa, nonostante le espulsioni di Rodriguez allo scadere del primo tempo e Rico nel recupero; il Leganes ha vinto 3-2 in casa dell'Almeria.