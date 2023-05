Sergio Busquets, che compirà 35 anni il prossimo luglio, lascerà il Barcellona al termine della stagione. Lo annuncia il quotidiano spagnolo Marca che specifica che lo avrebbe comunicato lo stesso centrocampista ai suoi compagni di squadra. Il calciatore, capitano e bandiera blaugrana, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non lo rinnoverà. Il club catalano aveva lasciato intendere che non avrebbe voluto rinunciare al giocatore ma avrebbe rispettato le sue decisioni. Busquets lascerà il Barça dopo aver conquistato la Liga per la quale ormai manca solo la certezza matematica. la sua possibile destinazione futura potrebbe essere l'Al-Hilal, formazione dell'Arabia Saudita che punta a mettere sotto contratto anche Leo Messi con un'offerta spaventosa d'ingaggio.