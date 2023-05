Quinto minuto di recupero nel primo tempo del match fra Real Valladolid e Siviglia: siamo sullo 0-0 con la squadra di casa in attacco dopo aver guadagnato un calcio d'angolo. Il disimpegno del Siviglia non è perfetto e, dopo un rimpallo, il pallone arriva sui piedi di Sergio Escudero che da almeno 20 metri calcia in porta e, complice anche un intervento non irrestibile di Dmitrovic, segna. O meglio, avrebbe segnato. Perché l'arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, infatti, aveva appena fischiato la fine del primo tempo, esattamente nel momento in cui Escudero colpisce il pallone rendendo nullo il gol del difensore spagnolo. Il risultato? Gol annullato, giallo a Kike Perez per proteste e una partita che si ribalta nel secondo tempo in favore del Siviglia: finisce 3-0 per la squadra di Mendilibar, che giovedì prossimo sfiderà la Juve nella semifinale di ritorno dei Europa League.