Jude Bellingham continua a stregare il Real ed è già idolo dei tifosi dei 'Blancos'. Il giovane centrocampista inglese sta già collezionando numeri da record con le merengues. Con il gol vittoria segnato al 95' della sfida contro il Getafe, che ha permesso alla formazione di Ancelotti di vincere 2-1 e di mantenere la testa della Liga con quattro vittorie in altrettante gare, Bellingham ha raggiunto quota quattro nella classifica marcatori. Nel 21° secolo era successo soltanto ad altri quattro giocatori nel campionato spagnolo ovvero a Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, entrambi attaccanti, a Cesc Fabregas centrocampista come Bellingham. Un inizio di avventura al Real davvero importante per il centrocampista che il club madridista ha acquistato dal Borussia Dortmund per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Un investimento che, fino a questo momento, ha ripagato non solo in termini di apporto di qualità al centrocampo dei blancos ma anche per i quattro gol (tutti decisivi) realizzati.