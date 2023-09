Secondo quanto riportato dall'agenzia iberica "Efe" la polizia nella mattinata di giovedì 28 settembre ha svolto delle perquisizioni nella sede dell'organismo degli arbitri presso la Federcalcio spagnola. Un altro passo nell'indagine sul "Caso Negreira". Sempre secondo la stampa spagnola il Barcellona sarebbe sotto indagine per corruzione

Un altro capitolo nel "caso Negreira" in Spagna. La polizia infatti ha fatto irruzione questa mattina negli uffici della Federcalcio spagnola alla ricerca di indizi sul caso Negreira, cioè l'inchiesta sui presunti pagamenti irregolari milionari del Barcelona all'ex numero due degli arbitri spagnoli, José María Enríquez Negreira. Gli agenti sono entrati negli uffici del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA), l'organismo di cui appunto Negreira era vicepresidente. Il cosiddetto 'caso Negreira' è un'inchiesta riguardante presunti pagamenti irregolari da parte del FC Barcellona agli arbitri tra il 2001 e il 2018. I pagamenti, di circa 7 milioni di euro, sarebbero stati versati a José María Enriquez Negreira, ex vicepresidente del Cta. Il club, scrive l'agenzia Efe, sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati per il possibile reato di "corruzione"