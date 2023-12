Real, maledizione crociato: fuori anche Alaba

Il difensore austriaco si è fatto male durante la sfida di Liga contro il Villarreal. Alaba sarà costretto all'operazione. Per la squadra di Ancelotti è il terzo infortunio di questo tipo dopo quelli di Militao e Courtois. Il Real Madrid è rimasto solamente con due difensori centrali a disposizione: in emergenza sarà arretrato Tchouameni

Il Real Madrid perde David Alaba per un lungo periodo a causa di un un grave infortunio al ginocchio avvenuto durante la vittoria della scorsa domenica per 4-1 contro il Villarreal. Il difensore austriaco si è infortunato nel primo tempo in uno scontro con l'attaccante del Villarreal, Gerard Moreno.

"Dopo i test effettuati sul nostro giocatore David Alaba, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", ha annunciato il Real Madrid in una nota. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'infortunio di Alaba si aggiunge agli infortuni del legamento crociato del portiere Courtois e del difensore Militao, mentre il centrocampista Camavinga non è dispozione per la lacerazione del legamento crociato. Il Real Madrid ha solo due difensori centrali a disposizione, Rudiger e Nacho Fernandez. Il centrocampista Tchouameni è tornato dall'infortunio subentrando dalla panchina contro il Villarreal e potrebbe essere impiegato in difesa da Carlo Ancelotti, qualora ve ne fosse necessità.



"È un peccato, è molto triste, e non ho mai avuto tre giocatori con i legamenti crociati lesionati in quattro mesi", ha detto Ancelotti dopo l'infortunio di Alaba. Il Real ha perso anche l'attaccante Vinicius Junior, che ha un infortunio al tendine del ginocchio.