In questa stagione Jude Bellingham non sbaglia mai, perfino quando non è in campo. Il centrocampista inglese si è distinto per un gesto particolare in occasione della sfida tra Arandina e Real Madrid in Coppa del Re, gara vinta per 3-1 dalla squadra di Ancelotti. L'ex Borussia Dortmund, infatti, ha notato un raccattapalle visibilmente infreddolito e, senza pensarci due volte, gli ha ceduto la sua coperta. Nel video si vede Bellingham che fa segno al ragazzo di raggiungerlo: il raccattapalle però non può lasciare la sua posizione e per questo è proprio il neo-Golden Boy ad avvicinarsi per coprirlo.