Quindici minuti con tre episodi chiave hanno infiammato il match del Bernabeu, con l'arbitro chiamato al monitor tra un rigore (per il Real), un gol annullato (all'Almeria) e un gol convalidato (al Real). Alla fine vincono i blancos al nono di recupero dopo essere stati sotto 2-0. Polemiche dell'Almeria post match

È successo di tutto, tra rigori, gol convalidati e poi annullati, gol annullati e poi convalidati e oltre cento minuti di calcio. Alla fine sorride il Real, che passa 3-2 in casa contro il piccolo Almeria ultimo in classifica, il tutto dopo essere stato sotto per 2-0. Il classico testa-coda di un campionato che nasconde sempre più insidie di quante non dicano gli oltre quaranta punti di divario: con inizio choc per gli uomini di Ancelotti, visto che, dopo appena 39 secondi dal via, Ramazani brucia i blancos col vantaggio. Siamo invece al 42' quando Edgar Gomez compie una prodezza all'incrocio dei pali da fuori e raddoppia. Scenario inimmaginabile: il Madrid è sotto 0-2 all'intervallo.

Episodio 1 Poi inizia il caos. E inizia tutto, con più precisione, al minuto numero 52', quando un cross dalla sinistra del Real viene deviato in area dal centrale dell'Almeria Kaiky. Ma col braccio? O forse l'irregolarità di mano è propiziata da una spinta alle sue spalle di Joselu che cercava il pallone nello stacco? È questo quello che l'arbitro Francisco Hernandez Maseo valuta al monitor per cinque minuti buoni: alla fine è rigore. E Bellingham segna.

Episodio 2 Passano pochi minuti e il Real ripiomba nell'incubo di un ko in casa contro l'ultima della classe: azione rapida in verticale dell'Almeria e 3-1 di Arribas al 61'. Ma il giallo è di nuovo dietro l'angolo: Lopy ha sbracciato su Bellingham a inizio azione commettendo fallo? Altra gita al monitor, altri due-tre minuti di attesa e altra decisione complicatissima: il gol è annullato.

Episodio 3 Minuto 67, tutto in rapida successione. Bellingham pennella dalla destra: Vinicius anticipa tutti in area e segna il 2-2 facendo esplodere il Bernabeu. La sua esultanza, però, è strangolata dal fischio dell'arbitro che segnala un intervento di mano. O forse è con la spalla, come Vinicius mima ad ampi gesti? Ennesimo déjà vu: ennesimo controllo al monitor e - dopo altri tre minuti - la rete viene convalidata.

La vittoria al 99' e le polemiche A quel punto il maxi recupero in stile Mondiale 2022 è dietro l'angolo: sono undici. Alla loro metà viene espulso l'allenatore dell'Almeria Gaizka Garitano. Verso la fine Carvajal trova la deviazione vincente di testa dopo una sponda di Vinicius. Tripudio Real e polemiche: l'Almeria chiude la propria diretta testuale del match su X con un laconico "non aspettatevi che pubblicheremo il report della partita, tutto è molto più che chiaro". "Qualcuno ha deciso che qui non potevamo vincere" - commenta invece a caldo il terzino Pubill a DAZN a bordocampo. "Abbiamo la sensazione che oggi ci abbiano rubato la partita, quello che è successo supera ogni limite" - tuona il centrocampista Gonzalo Melero. Ancelotti, interrogato nel post gara, smorza invece le polemiche: "Le ho viste. Penso che sia stato l'arbitro a prendere le decisioni e non il Var, e penso che siano state corrette".