Gavi-Yamal, Athletic ko: Barça in finale

Dopo la temporanea vittoria oltre il campo che consentirà a Dani Olmo, almeno per il momento, di giocare con il Barcellona, la squadra di Flick trova un prezioso successo anche sul campo. I blaugrana conquistano un posto in finale nella Supercoppa spagnola batendo l'Athletic Bilbao, a Gedda, con un netto 2-0. Gara già in discesa dopo 17' grazie alla rete di Gavi su suggerimento di Balde. Il giovane talento blaugrana trova il suo primo gol stagionale dopo il grave infortunio al ginocchio con annessa esultanza dedicata proprio a Dani Olmo. L'Athletic prova a rimettere in piedi il match, ma dopo una manciata di minuti dall'inizio della ripresa, il Barcellona raddoppia: questa volta Gavi si trasforma in assist man e serve un buon pallone a Lamine Yamal che batte Unai Simon per la seconda volta indirizzando in maniera quasi definitiva il match. I baschi non ci stanno e con orgoglio provano la 'remuntada', tentativo che sfocia solo nel gol annllato al VAR a Inaki Williams. In finale il Barcellona attende la vincente di Real Madrid-Maiorca.