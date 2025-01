Il Real batte il Maiorca: finale contro il Barça

REAL MADRID-MAIORCA 3-0

63' Bellingham, 93' aut. Valjent, 95' Rodrygo

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni (55' Asensio), Rudiger, Mendy; Valverde (75' Ceballos), Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr (88' Brahim Diaz); Mbappé. All. Ancelotti



MAIORCA (4-4-2): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo (34' Copete), Mojica; Dani Rodriguez (81' Prats), Morlanes (71' Costa), Mascarell, Darder (71' Asano); Larin (70' Navarro), Muriqi. All. Arrasate

Ammoniti: Bellingham, Camavinga

Assolutamente non semplice come ipotizzato alla vigilia di questa sfida e come recitato dal risultato nel finale. Il 3-0 del Real Madrid sul Maiorca penalizza oltremodo la formazione di Arrasate che ha giocato una gara attenta, solida, almeno fino al recupero, quando ha poi incassato gli altri due gol che hanno arrotondato un punteggio rimasto in bilico nonostante la rete del vantaggio delle merengues. Primo tempo di grande equilibrio, quantomeno nel punteggio, con il Real a fare la gara come di consueto e il Maiorca bravo a non concedere troppi spazi.



Match sbloccato al 63' grazie alla rete di Jude Bellingham. Nonostante lo svantaggio, la formazione di Arrasate non si è scomposta, ha provato, con ordine a raddrizzare il match ma è crollata nel finale. L'autorete di Valjent al 93' ha definitivamente spento le speranze maiorchine: ne ha approfittato Rodrygo per chiudere la pratica sul 3-0. In finale, domenica, il Real Madrid sfiderà in un nuovo 'clasico' il Barcellona che, attualmente, nella Liga è al terzo posto, staccato di cinque punti proprio dal Real.